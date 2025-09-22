КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков "Краснодара" за оскорбления в адрес "Зенита"

"Болельщики "Краснодара" скандировали оскорбительные выражения в адрес футбольного клуба "Зенит", – приводит слова Григорьянца "Матч ТВ".
"Краснодар" уступил "Зениту" со счетом 0:2 в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась в воскресенье, 21 сентября. После этого матча сине-бело-голубые набрали 16 очков, благодаря чему поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" не потерял лидерство, имея в своем активе 19 очков.
В десятом туре санкт-петербургская команда сыграет с "Оренбургом" на домашней арене. "Краснодар" отправится в гости к "Ростову". Обе встречи состоятся в субботу, 27 сентября.