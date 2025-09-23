Матчи Скрыть

"Я прочитал только одну книгу на русском языке - ее мне подарил Кафанов". Экс-игрок сборной России - о литературе

Бывший игрок сборной России Маринато Гильерме высказался об инициативе создания перечня литературы для молодых футболистов.
Фото: ФК "Локомотив"
"Не буду врать, раньше я больше читал. Сейчас уже очень мало. Книгу на русском я только одну прочитал — это книга Виталия Кафанова, которую он сам писал и мне подарил. Очень хочу ознакомиться с русской литературой, потому что я знаю, что это очень интересно", - цитирует Гильерме "СЭ".

Маринато Гильерме выступал за московский "Локомотив" с 2007 по 2024 год, также голкипер провел 19 матчей в составе национальной команды России. Голкипер объявил о завершении карьеры профессионального футболиста в 2025 году.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в Российской Премьер-Лиге будет изменен лимит на легионеров. Также чиновник предложил ввести перечень литературы, рекомендуемый для молодых российских футболистов.

