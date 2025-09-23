"Глушенков окончательно закрыл свой вопрос с Семаком? Нет. У футболиста всегда есть задание, которое он должен выполнять на поле. Он может его выполнять или не выполнять. Так что все еще может быть. Пока Глушенков показывает тот футбол, который нравится Семаку — плюс Максим отдал и забил", - цитирует Зазулина "РБ Спорт".
В текущем сезоне Максим Глушенков провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 10 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 3 результативные передачи. Нападающий выступает за петербуржцев с лета 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до июня 2028 года.
После 9 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает 5 место в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками. В 10 туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые примут на своем поле "Оренбург", который располагается на 13 строчке с 7 баллами в своем активе.
Экс-игрок "Зенита": Глушенков показывает тот футбол, который нравится Семаку
Бывший игрок "Зенита" Игорь Зазулин прокомментировал выступления Максима Глушенкова в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"