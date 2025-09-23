Матчи Скрыть

Каманцев - о Станковиче: нужно быть сдержаннее

Председатель судейского комитета и ЭСК РФС Павел Каманцев высказался о поведении главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
"Моё личное мнение такое, что нужно быть сдержаннее и уважать работу коллег. Мы работу коллег всегда уважаем, как бы они себя ни вели в технической и прочих зонах. Да, иногда арбитры дают жёлтые, красные карточки, но мы их всегда призываем к уважению. От тренеров, понимая их сложность профессии, тоже ожидаем уважения", - сказал Каманцев в интервью "Матч ТВ".

Напомним, что КДК РФС отстранил главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича на один месяц от всех соревнований под эгидой РФС. Наставник красно-белых был удалён с поля в первом тайме матча восьмого тура РПЛ "Спартак" - "Динамо" (2:2). В официальном протоколе встречи указано, что специалист нецензурно выражался в адрес главного арбитра матча.

После девяти туров команда Станковича находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 15 очков.

