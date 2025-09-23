Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
12:00
РодинаНе начат
Велес
14:30
РоторНе начат
Кубань-Холдинг
15:00
Волга УлНе начат
Астрахань
15:00
ЧерноморецНе начат
Череповец
16:00
ШинникНе начат
Волгарь
17:00
НефтехимикНе начат
Фанком
18:00
УфаНе начат
Знамя Труда
18:30
ЧайкаНе начат
Кристалл-МЭЗТ
19:00
ТорпедоНе начат
Текстильщик
19:30
ФакелНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ПАОК
19:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Мидтьюлланд
19:45
ШтурмНе начат
Динамо Загреб
22:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
22:00
Ноттингем ФорестНе начат
Ницца
22:00
РомаНе начат
Мальмё
22:00
ЛудогорецНе начат
Брага
22:00
ФейеноордНе начат
Фрайбург
22:00
БазельНе начат
Црвена Звезда
22:00
СелтикНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
20:00
АлавесНе начат
Реал Сосьедад
22:30
МальоркаНе начат
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат

Непомнящий: Аршавин был сильнее, чем Дембеле. Потому что он наш человек

Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий сравнил экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина и нападающего "ПСЖ" Усмана Дембеле.
Фото: РИА Новости
"Ну, конечно, Аршавин был сильнее, чем Дембеле. Потому что он наш человек. Если Андрей Сергеевич так думает, то даже не надо сомневаться", – приводит слова Немпомнящего "Матч ТВ".

Андрей Аршавин выступал за "Зенит" с 1999 до 2018 года. Вместе с санкт-петербургским клубом он трижды выигрывал Чемпионат России, Кубок премьер?лиги, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Кроме того, российский защитник играл в "Кубани", лондонском "Арсенале" и казахстанском "Кайрате", в составе которого два раза выиграл Кубок и один раз – Суперкубок страны.

Усман Дембеле выступает за "ПСЖ". Вместе с французским клубом в прошлом сезоне он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и дошел до финала клубного чемпионата мира. На счету 28-летнего нападающего

