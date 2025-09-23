Непомнящий: Аршавин был сильнее, чем Дембеле. Потому что он наш человек

"Ну, конечно, Аршавин был сильнее, чем Дембеле. Потому что он наш человек. Если Андрей Сергеевич так думает, то даже не надо сомневаться", – приводит слова Немпомнящего "Матч ТВ".
Андрей Аршавин выступал за "Зенит" с 1999 до 2018 года. Вместе с санкт-петербургским клубом он трижды выигрывал Чемпионат России, Кубок премьер?лиги, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Кроме того, российский защитник играл в "Кубани", лондонском "Арсенале" и казахстанском "Кайрате", в составе которого два раза выиграл Кубок и один раз – Суперкубок страны.
Усман Дембеле выступает за "ПСЖ". Вместе с французским клубом в прошлом сезоне он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и дошел до финала клубного чемпионата мира. На счету 28-летнего нападающего
Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий сравнил экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина и нападающего "ПСЖ" Усмана Дембеле.
Фото: РИА Новости