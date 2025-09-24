Матчи Скрыть

Сычев прокомментировал решение возобновить спортивную карьеру

Бывший российский футболист, президент омского "Иртыша" Дмитрий Сычев высказался о решении возобновить карьеру игрока.
Фото: РФС
"Возвращение в футбол? Буду стараться. В этом году «Иртыш» уже вылетел из розыгрыша, но в следующем — посмотрим. Почему нет? Как известно, у меня 130 голов, сейчас Ари забил один за "БроукБойз", обогнал меня, нужно наверстать", — сказал Сычев на форуме "Азартные игры: отчисления на спорт".

Ранее Сычев заявил, что собирается возобновить карьеру игрока, руководствуясь примерами Александра Медведева и Ари, принимавших участие в матчах Кубка России за медийные клубы.

41-летний нападающий завершил спортивную карьеру в 2020 году. Он выступал за тамбовский и московский "Спартак", французский "Марсель", столичный "Локомотив", минское "Динамо", нижегородскую "Волгу" и другие футбольные клубы. Также Сычев принял участие в 47 матчах в составе национальной команды, отметившись 15 забитыми мячами. Кроме того, за время карьеры он выигрывал Чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

