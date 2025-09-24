Матчи Скрыть

Кубок России

СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
РодинаЗавершен
Астрахань
0 - 2 0 2
ЧерноморецЗавершен
Велес
2 - 1 2 1
РоторЗавершен
Кубань-Холдинг
2 - 2 (П 8 - 7) 2 287
Волга УлЗавершен
Череповец
1 - 4 1 4
ШинникЗавершен
Волгарь
1 - 1 (П 2 - 4) 1 124
НефтехимикЗавершен
Фанком
1 - 0 1 0
Уфа2 тайм
Знамя Труда
0 - 1 0 1
Чайка1 тайм
Кристалл-МЭЗТ
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
Текстильщик
19:30
ФакелНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ПАОК
19:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Мидтьюлланд
19:45
ШтурмНе начат
Динамо Загреб
22:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
22:00
Ноттингем ФорестНе начат
Мальмё
22:00
ЛудогорецНе начат
Ницца
22:00
РомаНе начат
Брага
22:00
ФейеноордНе начат
Фрайбург
22:00
БазельНе начат
Црвена Звезда
22:00
СелтикНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
20:00
АлавесНе начат
Реал Сосьедад
22:30
МальоркаНе начат
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат

"В начале сезона у него была проблема в психологии". Ташуев - о Глушенкове

Российский тренер Сергей Ташуев высказался об игре Максима Глушенкова в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
"Глушенков — сильный футболист. Наверное, в начале сезона у него была проблема в психологии, поэтому он потерял место в основе. Но Сергей Семак смог найти подход к Максиму. Дал ему понять, что он не является главным футболистом", - цитирует Ташуева "СЭ".

В текущем сезоне Максим Глушенков провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 10 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт нападающего с клубом рассчитан до июня 2028 года.

После 9 сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на 5 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 16 набранными очками. В 9 туре Российской Премьер-Лиги петербуржцы одержали выездную победу над "Краснодаром" со счетом 2:0, Глушенков в той встрече записал на свой счет 1+1 по системе "гол+пас".

