Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
РодинаЗавершен
Астрахань
0 - 2 0 2
ЧерноморецЗавершен
Велес
2 - 1 2 1
РоторЗавершен
Кубань-Холдинг
2 - 2 (П 8 - 7) 2 287
Волга УлЗавершен
Череповец
1 - 4 1 4
ШинникЗавершен
Волгарь
1 - 1 (П 2 - 4) 1 124
НефтехимикЗавершен
Фанком
1 - 1 (П 5 - 4) 1 154
УфаЗавершен
Знамя Труда
0 - 1 0 1
ЧайкаЗавершен
Кристалл-МЭЗТ
1 - 3 1 3
ТорпедоЗавершен
Текстильщик
1 - 1 (П 1 - 3) 1 113
ФакелЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ПАОК
0 - 0 0 0
Маккаби Тель-АвивЗавершен
Мидтьюлланд
2 - 0 2 0
ШтурмЗавершен
Динамо Загреб
0 - 0 0 0
Фенербахче1 тайм
Бетис
0 - 0 0 0
Ноттингем Форест1 тайм
Мальмё
0 - 1 0 1
Лудогорец1 тайм
Ницца
0 - 0 0 0
Рома1 тайм
Брага
0 - 0 0 0
Фейеноорд1 тайм
Фрайбург
0 - 0 0 0
Базель1 тайм
Црвена Звезда
0 - 0 0 0
Селтик1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
1 - 1 1 1
АлавесЗавершен
Реал Сосьедад
22:30
МальоркаНе начат
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат

Стали известны 14 игроков, которые будут бороться за звание "Джентльмен года" в российском футболе

Стало известно, кто вошёл в число номинантов на ежегодную премию «Джентльмен года» в российском футболе. В список претендентов попали 14 футболистов, представляющих клубы РПЛ и Первой лиги.
Фото: РБК
Премия вручается не только за успехи на поле, но и за поведение, поступки и спортивное благородство за его пределами.

Среди номинантов — Станислав Агкацев и Эдуард Сперцян («Краснодар»), Андрей Мостовой («Зенит»), Игорь Дивеев и Иван Обляков (оба — ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо» Москва), Александр Максименко («Спартак»), Роналдо («Ростов»), Дмитрий Воробьёв («Локомотив»), Гиорги Шелия («Ахмат»), Гамид Агаларов («Динамо» Махачкала), Солтмурад Бакаев («Акрон»), Вячеслав Грулёв («Пари НН»), Юрий Дюпин («Сочи»).

На первом этапе болельщики определят тройку финалистов голосованием. Победителя же выберут известные российские тренеры и эксперты.

В прошлом году обладателем премии стал нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин.

