Премия вручается не только за успехи на поле, но и за поведение, поступки и спортивное благородство за его пределами.
Среди номинантов — Станислав Агкацев и Эдуард Сперцян («Краснодар»), Андрей Мостовой («Зенит»), Игорь Дивеев и Иван Обляков (оба — ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо» Москва), Александр Максименко («Спартак»), Роналдо («Ростов»), Дмитрий Воробьёв («Локомотив»), Гиорги Шелия («Ахмат»), Гамид Агаларов («Динамо» Махачкала), Солтмурад Бакаев («Акрон»), Вячеслав Грулёв («Пари НН»), Юрий Дюпин («Сочи»).
На первом этапе болельщики определят тройку финалистов голосованием. Победителя же выберут известные российские тренеры и эксперты.
В прошлом году обладателем премии стал нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин.
Стали известны 14 игроков, которые будут бороться за звание "Джентльмен года" в российском футболе
Стало известно, кто вошёл в число номинантов на ежегодную премию «Джентльмен года» в российском футболе. В список претендентов попали 14 футболистов, представляющих клубы РПЛ и Первой лиги.
Фото: РБК