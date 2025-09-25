"И мы видим, что год от года количество ошибок в целом уменьшается, а количество исправленных ошибок благодаря системе VAR растет. Арбитры ошибались и будут ошибаться, это происходит во всех лигах, во всех странах, во всех видах спорта. А совершенствование судейства — это постоянный путь", — приводит слова Митрофанова "ВсеПроСпорт".
В первой трети сезона-2025/26 завершилось девять туров Российской Премьер-Лиги. По их итогам, лидером турнирной таблицы является "Краснодар", в активе которого 19 очков. Его ближайшим преследователем является ЦСКА. Команда Фабио Челестини набрала 18 очков после девяти встреч. Тройку лидеров замыкает "Балтика", в активе которой 17 очков. Такое же количество набрал "Локомотив". Московская команда на данный момент идет четвертой. Топ-5 замыкает "Зенит", набравший 16 очков.
Генсек РФС – о работе арбитров: количество ошибок уменьшается, а количество исправлений благодаря VAR растет
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался о работе арбитров РПЛ в первой трети сезона.
