Кубок России

Новости
Иркутск
14:00
ЧелябинскНе начат
Амкал
17:00
ЕнисейНе начат
КАМАЗ
19:30
Спартак КостромаНе начат
Волна
20:00
Арсенал ТулаНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Гоу Эхед Иглс
19:45
ФКСБНе начат
Лилль
19:45
БраннНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Штутгарт
22:00
СельтаНе начат
Ференцварош
22:00
Виктория ПНе начат
Рейнджерс
22:00
ГенкНе начат
Ред Булл Зальцбург
22:00
ПортуНе начат
Утрехт
22:00
ЛионНе начат
Янг Бойз
22:00
ПанатинаикосНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
20:30
ЭльчеНе начат
Овьедо
22:30
БарселонаНе начат

Генсек РФС – о работе арбитров: количество ошибок уменьшается, а количество исправлений благодаря VAR растет

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался о работе арбитров РПЛ в первой трети сезона.
Фото: "Матч ТВ"
"И мы видим, что год от года количество ошибок в целом уменьшается, а количество исправленных ошибок благодаря системе VAR растет. Арбитры ошибались и будут ошибаться, это происходит во всех лигах, во всех странах, во всех видах спорта. А совершенствование судейства — это постоянный путь", — приводит слова Митрофанова "ВсеПроСпорт".

В первой трети сезона-2025/26 завершилось девять туров Российской Премьер-Лиги. По их итогам, лидером турнирной таблицы является "Краснодар", в активе которого 19 очков. Его ближайшим преследователем является ЦСКА. Команда Фабио Челестини набрала 18 очков после девяти встреч. Тройку лидеров замыкает "Балтика", в активе которой 17 очков. Такое же количество набрал "Локомотив". Московская команда на данный момент идет четвертой. Топ-5 замыкает "Зенит", набравший 16 очков.

