"Индивидуальное мастерство в каких-то играх будет сказываться". Радченко - о результатах "Балтики"

— Кстати, многие говорят, что они не удержатся наверху и даже в восьмерку с трудом попадут. Как вы думаете?
— Наверное, это объективно, потому что если посмотреть на состав "Балтики" и "Спартака", например, то это несовместимо. Все равно индивидуальное мастерство в каких-то играх будет сказываться, - цитирует Радченко "РБ Спорт".
По итогам прошлого сезона калининградская "Балтика" стала чемпионом Первой Лиги и напрямую вышла в РПЛ. После 9 сыгранных туров команда Андрея Талалаева занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками в своем активе. В 10 туре Российской Премьер-Лиги калининградцы сыграют на выезде с ЦСКА, который занимает 2 место в таблице. Встреча состоится в воскресенье, 27 сентября.
Экс-игрок "Зенита" Дмитрий Радченко высказал мнение о перспективах "Балтики" на попадание в топ-8 РПЛ по итогам сезона.
Фото: ФК "Балтика"