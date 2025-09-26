Генич - об интервью Глушенкова после игры с "Краснодаром": хамское поведение

"Глушенков пришел всем своим видом показать, что, ну, я не буду с вами общаться, потому что ещё там две-три недели назад вы все особо в меня не верили. Он же играет, ну, и для себя, и для папы, и для своих родственников, и для своего благосостояния, для своей девушки, для "Зенита". Все замечательно, но еще и болельщики. Вот он пришел, он только что выиграл важный матч. Ну. Отвечать "да", "нет", "не знаю", задайте вопрос Сергею Богдановичу, ну, такое хамское поведение, — сказал Генич в интервью "РБ Спорт".
Максим Глушенков в нынешнем сезоне принял участие в 10 матчах во всех турнирах за петербургский "Зенит" и отметился четырьмя забитыми мячами и отдал три голевые передачи. Полузащитник выступает за сине-бело-голубых с лета 2024 года, его соглашение с клубом рассчитано до июня 2028 года.
После девяти сыгранных туров чемпионата России команда Сергея Семака занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 очков.
Следующий матч "Зенит" проведёт на своем поле против "Оренбурга", который располагается на 13 строчке с семью баллами в своем активе. Игра пройдёт в субботу, 27 сентября.
