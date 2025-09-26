"Вызов Арсена — вопрос ментальной поддержки. Он, конечно, обладает набором качеств, чтобы вызываться в сборную. Он не просто так уехал за границу. Для Арсена трансфер в "Реал Сосьедад" был неудачным. В таких клубах либо ты играешь сразу, заявляешь о себе, стабильно играешь, доказываешь свое право на место. А если ты выпал раз, два, три, то, соответственно, тренер будет понимать, что сложно рассчитывать на игрока, который постоянно выпадает"- сказал Новосельцев в интервью "Матч ТВ".
Арсен Захарян выступает за испанский "Реал Сосьедад" с 2023 года - россиянин провел за клуб во всех турнирах 46 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 голевые передачи. Ранее полузащитник был игроком московского "Динамо", в составе которого вышел на поле в 89 встречах и отметился 19 забитыми голами и 25 голевыми передачами.
В октябре национальная команда России проведет две товарищеские встречи - с Ираном и Боливией. Арсен Захарян попал в расширенный список сборной на эти встречи. Напомним, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин занимает аналогичную должность в московском "Динамо".
Новосельцев считает, что приглашение Захаряна в сборную - "ментальная поддержка"
Бывший защитник сборной России Иван Новосельцев прокомментировал вызов полузащитника "Реала Сосьедада" Арсена Захаряна в сборную России.
Фото: Getty Images