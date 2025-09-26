"Когда Данил только-только переехал в Москву, для него это был культурный шок. Он хоть и поселился недалеко от базы, все равно пробки какие-то, другой образ жизни. Плюс совершенно другой тренировочный процесс. У Лички в час дня он был уже свободен. Он не мог понять, как это возможно: выходит из раздевалки, а на базе уже никого нет: начиная с футболистов и заканчивая работниками. Все разъехались, все пусто", - цитирует Банатина "РБ Спорт".
Марцел Личка был главным тренером столичного "Динамо" с июня 2023 по май 2025 года - под его руководством бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата России. На данный момент чешский специалист занимает аналогичную должность в турецком "Фатих Карагюмрюк". Новым тренером бело-голубых стал Валерий Карпин, который продолжает работу в сборной России.
Данил Глебов перешел в стан бело-голубых из "Ростова" в зимнее трансферное окно за 8 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. После 10 сыгранных туров "Динамо" располагается на 6 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 15 набранными очками в своем активе.
Агент Глебова: у Лички в "Динамо" в час дня все уже были свободны
Футбольный агент Павел Банатин рассказал, с какими трудностями столкнулся Данил Глебов после перехода в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"