Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 3 2 3
ДинамоЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
0 - 0 0 0
ЭспаньолЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бавария
4 - 0 4 0
ВердерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Страсбург
1 - 2 1 2
МарсельЗавершен

Агент Глебова: у Лички в "Динамо" в час дня все уже были свободны

Футбольный агент Павел Банатин рассказал, с какими трудностями столкнулся Данил Глебов после перехода в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Когда Данил только-только переехал в Москву, для него это был культурный шок. Он хоть и поселился недалеко от базы, все равно пробки какие-то, другой образ жизни. Плюс совершенно другой тренировочный процесс. У Лички в час дня он был уже свободен. Он не мог понять, как это возможно: выходит из раздевалки, а на базе уже никого нет: начиная с футболистов и заканчивая работниками. Все разъехались, все пусто", - цитирует Банатина "РБ Спорт".

Марцел Личка был главным тренером столичного "Динамо" с июня 2023 по май 2025 года - под его руководством бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата России. На данный момент чешский специалист занимает аналогичную должность в турецком "Фатих Карагюмрюк". Новым тренером бело-голубых стал Валерий Карпин, который продолжает работу в сборной России.

Данил Глебов перешел в стан бело-голубых из "Ростова" в зимнее трансферное окно за 8 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. После 10 сыгранных туров "Динамо" располагается на 6 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 15 набранными очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится