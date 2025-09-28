Адамов – о пропущенном мяче в матче с "Оренбургом": и мне, и команде будет уроком

"Пропускать всегда обидно, всегда хочется в обороне играть "на ноль" и надежнее. Но думаю, что на будущее и мне, и команде будет уроком, что до конца нужно доводить игры, тем более такие", — приводит слова Адамова "Матч ТВ".
"Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в субботу, 27 сентября. Матч десятого тура Российской Премьер-Лиги завершился со счетом 5:2. Голкипер сине-бело-голубых пропустил мяч на 83-й минуте, в связи с чем гол в ворота "Зенита" забил защитник "Оренбурга" Эмил Ценов.
После этой встречи "Зенит" поднялся на третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. "Оренбург" располагается на 13-м месте, записав в свой актив семь очков. В следующем туре санкт-петербуржцы на выезде встретятся с "Акроном" из Тольятти.
Вратарь "Зенита" Денис Адамов высказался об ошибке в матче с "Оренбургом".
Фото: ФК "Зенит"