Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
0 - 0 0 0
Балтика2 тайм
Динамо Мх
17:00
СочиНе начат
Спартак
19:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
ЧелябинскЗавершен
Шинник
17:00
РоторНе начат
Факел
18:00
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
16:00
ФулхэмНе начат
Ньюкасл
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм
Эльче
17:15
СельтаНе начат
Бетис
19:30
ОсасунаНе начат
Барселона
22:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
3 - 1 3 1
УдинезеЗавершен
Рома
16:00
ВеронаНе начат
Пиза
16:00
ФиорентинаНе начат
Лечче
19:00
БолоньяНе начат
Милан
21:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
16:30
ХоффенхаймНе начат
Кельн
18:30
ШтутгартНе начат
Унион
20:30
ГамбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
16:00
ПарижНе начат
Анже
18:15
БрестНе начат
Лилль
18:15
ЛионНе начат
Метц
18:15
ГаврНе начат
Ренн
21:45
ЛансНе начат

Адамов – о пропущенном мяче в матче с "Оренбургом": и мне, и команде будет уроком

Вратарь "Зенита" Денис Адамов высказался об ошибке в матче с "Оренбургом".
Фото: ФК "Зенит"
"Пропускать всегда обидно, всегда хочется в обороне играть "на ноль" и надежнее. Но думаю, что на будущее и мне, и команде будет уроком, что до конца нужно доводить игры, тем более такие", — приводит слова Адамова "Матч ТВ".

"Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в субботу, 27 сентября. Матч десятого тура Российской Премьер-Лиги завершился со счетом 5:2. Голкипер сине-бело-голубых пропустил мяч на 83-й минуте, в связи с чем гол в ворота "Зенита" забил защитник "Оренбурга" Эмил Ценов.

После этой встречи "Зенит" поднялся на третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. "Оренбург" располагается на 13-м месте, записав в свой актив семь очков. В следующем туре санкт-петербуржцы на выезде встретятся с "Акроном" из Тольятти.

