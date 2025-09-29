Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Урал
1 - 2 1 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Родина
0 - 0 0 0
Сокол1 тайм
Черноморец
0 - 0 0 0
КАМАЗ1 тайм
Нефтехимик
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
Перенесён
Овьедо

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
19:30
ТориноНе начат
Дженоа
21:45
ЛациоНе начат

Защитник "Балтики" - о поражении от ЦСКА: у них интенсивная атака

Защитник "Балтики" Сергей Варатынов прокомментировал поражение команды в матче 10-го тура РПЛ против ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"
"Получилась тяжёлая игра, у них очень интенсивная атака. Было много моментов у наших ворот. Старались нейтрализовать, спокойно сыграть в защите, поменьше моментов у своих ворот допускать и выбегать на контратаках", - сказал Варатынов в интервью "Матч ТВ".

"Балтика" уступила в гостях московскому ЦСКА в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги, потерпев первое поражение в этом чемпионате. Игра проходила на "ВЭБ Арене" и завершилась со счетом 1:0. Решающий мяч забил защитник "армейцев" Игорь Дивеев на 90+5 минуте встречи.

Подопечные Андрея Талалаева занимают на данный момент шестое место в турнирной таблице с 17 набранными очками. В следующем туре калининградцы примут у себя дома махачкалинское "Динамо".

