Защитник "Балтики" - о поражении от ЦСКА: у них интенсивная атака

"Получилась тяжёлая игра, у них очень интенсивная атака. Было много моментов у наших ворот. Старались нейтрализовать, спокойно сыграть в защите, поменьше моментов у своих ворот допускать и выбегать на контратаках", - сказал Варатынов в интервью "Матч ТВ".
"Балтика" уступила в гостях московскому ЦСКА в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги, потерпев первое поражение в этом чемпионате. Игра проходила на "ВЭБ Арене" и завершилась со счетом 1:0. Решающий мяч забил защитник "армейцев" Игорь Дивеев на 90+5 минуте встречи.
Подопечные Андрея Талалаева занимают на данный момент шестое место в турнирной таблице с 17 набранными очками. В следующем туре калининградцы примут у себя дома махачкалинское "Динамо".