Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Урал
1 - 2 1 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Родина
0 - 0 0 0
Сокол1 тайм
Черноморец
0 - 0 0 0
КАМАЗ1 тайм
Нефтехимик
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
Перенесён
Овьедо

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
19:30
ТориноНе начат
Дженоа
21:45
ЛациоНе начат

Пименов: Сергеев может еще 10 лет играть на высоком уровне - Роналду же играет

Экс-игрок сборной России Руслан Пименов высказался об игре нападающего "Динамо" Ивана Сергеева.
Фото: ФК "Динамо"
"Сергеев отлично играет за "Динамо". Он качественный футболист и может забивать больше. Что касается его завершения карьеры в Череповце, еще рано об этом говорить. Ему всего 30 лет, Сергеев может еще 10 лет играть на высоком уровне. Роналду же играет. Сейчас есть современная медицина, хорошее восстановление", - цитирует Пименова "РБ Спорт".

На данный момент Иван Сергеев выступает за московское "Динамо", ранее нападающий был игроком самарских "Крыльев Советов", петербургского "Зенита", столичного "Торпедо", "Тамбова" и "Строгино". На счету форварда 117 матчей в Российской Премьер-Лиге, 37 забитых мячей и 22 голевые передачи. Контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до июня 2028 года, рыночная стоимость 30-летнего игрока оценивается Transfermarkt в 3 миллиона евро.

Иван Сергеев провел 7 матчей за сборную России и забил 2 гола. После 10 сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится