"Сергеев отлично играет за "Динамо". Он качественный футболист и может забивать больше. Что касается его завершения карьеры в Череповце, еще рано об этом говорить. Ему всего 30 лет, Сергеев может еще 10 лет играть на высоком уровне. Роналду же играет. Сейчас есть современная медицина, хорошее восстановление", - цитирует Пименова "РБ Спорт".
На данный момент Иван Сергеев выступает за московское "Динамо", ранее нападающий был игроком самарских "Крыльев Советов", петербургского "Зенита", столичного "Торпедо", "Тамбова" и "Строгино". На счету форварда 117 матчей в Российской Премьер-Лиге, 37 забитых мячей и 22 голевые передачи. Контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до июня 2028 года, рыночная стоимость 30-летнего игрока оценивается Transfermarkt в 3 миллиона евро.
Иван Сергеев провел 7 матчей за сборную России и забил 2 гола. После 10 сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками.
Пименов: Сергеев может еще 10 лет играть на высоком уровне - Роналду же играет
Экс-игрок сборной России Руслан Пименов высказался об игре нападающего "Динамо" Ивана Сергеева.
Фото: ФК "Динамо"