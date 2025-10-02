"Все идет по графику. На сегодняшний день осложнений нет. Наверное, к концу этой недели или к началу следующей Вадим сможет приступить к тренировкам. Но точнее можно сказать после всех обследований", — сказал Кузьмичев в интервью "СЭ".
20-летний Вадим Раков получил травму пятой плюсневой кости во время тренировки молодежной сборной России. Информация об этом появилась 10 сентября 2025 года.
2 июля 2025 года Вадим Раков перешел в "Крылья Советов" на правах аренды из московского "Локомотива". Арендное соглашение в самарском клубе рассчитан до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне футболист провёл 8 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.
Агент Ракова рассказал о восстановлении нападающего после травмы
Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы игрока "Крыльев Советов" Вадима Ракова, рассказал о его состоянии после травмы.
Фото: ФК "Крылья Советов"