Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 1 0 1
РостовЗавершен
Сочи
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
ЦСКА
3 - 2 3 2
Спартак2 тайм
Балтика
19:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
3 - 1 3 1
ШинникЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен
Торпедо
1 - 4 1 4
ЧерноморецЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
Ротор1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вулверхэмптон
1 - 1 1 1
БрайтонЗавершен
Астон Вилла
2 - 1 2 1
БернлиЗавершен
Эвертон
2 - 1 2 1
Кристал ПэласЗавершен
Ньюкасл
2 - 0 2 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Брентфорд
18:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
3 - 1 3 1
ЭльчеЗавершен
Севилья
2 - 0 2 0
Барселона1 тайм
Реал Сосьедад
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Эспаньол
19:30
БетисНе начат
Сельта
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
1 - 1 1 1
КальяриЗавершен
Фиорентина
1 - 2 1 2
РомаЗавершен
Болонья
4 - 0 4 0
ПизаЗавершен
Наполи
19:00
ДженоаНе начат
Ювентус
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
1 - 0 1 0
Хайденхайм2 тайм
Гамбург
18:30
МайнцНе начат
Боруссия М
20:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
1 - 2 1 2
ТулузаЗавершен
Страсбург
18:15
АнжеНе начат
Гавр
18:15
РеннНе начат
Монако
18:15
НиццаНе начат
Лилль
21:45
ПСЖНе начат

Слишкович: чтобы я подал в отставку? Никогда в жизни, это делаю только тупые тренеры

Бывший главный тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович на послематчевой пресс-конференции прокомментировал предложение болельщиков подать в отставку.
Фото: ФК "Оренбург"
"Чтобы я подал в отставку? Никогда в жизни. Это делают только тупые тренеры. Клуб может решать, это другое. Готов ли я еще дать что-то этой команде? Не знаю. Я разговаривал с руководством, это (разговор) останется между нами", — приводит слова Слишковича "Матч ТВ".

Сегодня, 5 октября, в рамках 11-го тура РПЛ "Оренбург" проиграл "Ростову" со счетом 0:1. После матча пресс-служба клуба заявила, что Владимир Слишкович покидает команду. Босниец работал в клубе с осени прошлого года, ранее Слишкович был исполняющим обязанности главного тренера в московском "Спартаке".

На данный момент "Оренбург" с 7-ю очками занимает 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. В 11-ти турах клуб одержал 1 победу.

