Слишкович: чтобы я подал в отставку? Никогда в жизни, это делаю только тупые тренеры

"Чтобы я подал в отставку? Никогда в жизни. Это делают только тупые тренеры. Клуб может решать, это другое. Готов ли я еще дать что-то этой команде? Не знаю. Я разговаривал с руководством, это (разговор) останется между нами", — приводит слова Слишковича "Матч ТВ".
Сегодня, 5 октября, в рамках 11-го тура РПЛ "Оренбург" проиграл "Ростову" со счетом 0:1. После матча пресс-служба клуба заявила, что Владимир Слишкович покидает команду. Босниец работал в клубе с осени прошлого года, ранее Слишкович был исполняющим обязанности главного тренера в московском "Спартаке".
На данный момент "Оренбург" с 7-ю очками занимает 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. В 11-ти турах клуб одержал 1 победу.
Бывший главный тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович на послематчевой пресс-конференции прокомментировал предложение болельщиков подать в отставку.
Фото: ФК "Оренбург"