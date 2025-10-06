Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
17:00
ЕнисейНе начат
КАМАЗ
19:30
УралНе начат

Григорян — о пенальти в дерби ЦСКА — "Спартак": по духу футбола это не пенальти, а фигня

Российский тренер Александр Григорян высказался о назначении пенальти в матче 11-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».
Фото: кадр трансляции
«На мой взгляд нет, я это не считаю пенальти. Был ли контакт за переделами штрафной? А дело не в этом, для меня это вообще не контакт. Правила меняются — дух футбола остается. По духу футбола это не пенальти, а фигня», — заявил Григорян «Матч ТВ».

Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги состоялась в воскресенье, 5 октября. ЦСКА на своем поле одержал победу над «Спартаком» со счетом 3:2. На 11-й минуте арбитр Артем Чистяков после просмотра VAR назначил 11-метровый удар за фол Жедсона на Алеррандро. Пенальти реализовал Иван Обляков, увеличив преимущество ЦСКА до двух мячей.

После этой встречи ЦСКА возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 24 очками. «Спартак» идет на шестой строчке, набрав 18 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится