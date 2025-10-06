"Спартак" не может уволить Станковича, потому что клуб не нашел ему замену - источник

По информации источника, московский "Спартак" по итогам заседания совета директоров клуба отставил на посту главного тренера команды Деяна Станковича из-за того, что не нашли до сих пор подходящую замену.
Сообщается, что в клубе есть понимание в необходимости увольнения сербского специалиста. Отмечается, что спортивный директор Фрэнсис Кахигао проводит переговоры сразу с несколькими потенциальными сменщиками Станковича.
Напомним, Станкович получил месячную дисквалификацию и не может руководить своей командой со скамейки запасных в матчах чемпионата и Кубка России.
Источник: "Чемпионат"
