"Спартак" не может уволить Станковича, потому что клуб не нашел ему замену - источник

Стало известно, почему красно-белые не меняют главного тренера.
Фото: РПЛ
По информации источника, московский "Спартак" по итогам заседания совета директоров клуба отставил на посту главного тренера команды Деяна Станковича из-за того, что не нашли до сих пор подходящую замену.

Сообщается, что в клубе есть понимание в необходимости увольнения сербского специалиста. Отмечается, что спортивный директор Фрэнсис Кахигао проводит переговоры сразу с несколькими потенциальными сменщиками Станковича.

Напомним, Станкович получил месячную дисквалификацию и не может руководить своей командой со скамейки запасных в матчах чемпионата и Кубка России.

Источник: "Чемпионат"

