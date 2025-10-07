"Что касается результатов, я бы не сказал, что их совсем нет. Тут как кардиограмма — то вверх, то вниз. Здесь сложно судить, нужно находиться в команде. У Станковича есть помощники, что они ему там советуют, мы не знаем", — приводит слова Глушакова "Матч ТВ".
В воскресенье, 5 октября "Спартак" уступил ЦСКА в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счетом 2:3. После этого матча красно-белые набрали 18 очков и на данный момент идут шестыми в турнирной таблице чемпионата России. Лидером является ЦСКА, в активе которого 24 очка.
В следующем туре команда Деяна Станковича примет "Ростов". Встреча состоится в субботу, 18 октября на домашней арене "Спартака".
Глушаков – о результатах "Спартака": как кардиограмма — то вверх, то вниз
Бывший футболист "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал результаты красно-белых по ходу сезона.
Фото: ФК "Спартак"