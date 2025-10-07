Красная карточка Ндонга в матче с "Краснодаром" будет изучена ЭСК РФС

В службе коммуникации РФС сообщили, что запрос на разбор эпизода с удалением защитника Усмана Ндонга в матче с "Краснодаром" был направлен в ЭСК.

Фото: ФК "Ахмат"





Усман Ндонг получил красную карточку в матче с "быками" на 85-ой минуте встречи. Игрок "Ахмата" ударил Эдуарда Сперцяна плечом в челюсть. После игры сенегальский защитник заявил, что футболист "Краснодара" спровоцировал его, допустив в его адрес расистское высказывание.



