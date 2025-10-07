"Сегодня это наша основная обойма. Очень хотелось вызвать Митрюшкина и Бориско, но было сложно решить, вместо кого. Все заслужили", - приводит слова Кафанова "Матч ТВ".
25-летний вратарь калининградской "Балтики" Максим Бориско провел в текущем сезоне 11 матчей в РПЛ, в которых пропустил всего шесть мячей и 6 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
В активе 29-летнего голкипера московского "Локомотива" Антон Митрюшкин два "сухих" матча и 14 пропущенных голов в 10 играх нынешнего розыгрыша чемпионата России.
"Было сложно решить, вместо кого". Кафанов назвал вратарей, которых хотелось вызвать в сборную России
Тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов рассказал, почему Антон Митрюшкин и Максим Бориско не попали в итоговый состав сборной России.
Фото: сборная России