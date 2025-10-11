«Как отреагировал на решение ФИФА не отстранять Израиль? Израиль отстранять не нужно, нужно вернуть Россию. Спорт действительно должен быть вне политики. Могу поддержать позицию президента ФИФА, просто нужно, чтобы она была последовательная. Следующим шагом было бы правильно восстановить Россию», — заявил Митрофанов «Матч ТВ».
Напомним, российские сборные и клубы отстранены от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года на фоне событий в Украине.
Последним матчем, в котором российская команда участвовала в еврокубках, стал поединок 1/16 финала Лиги Европы, состоявшийся 24 февраля 2022 года. В тот день «Бетис» принимал на своём поле «Зенит».
Также должны были состояться матчи 1/8 финала Лиги Европы между «Спартаком» и «РБ Лейпциг» в марте 2022 года. Однако УЕФА приняло решение исключить красно-белых из соревнований.
Генсек РФС поддержал решение ФИФА не отстранять Израиль от международных матчей
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов выразил одобрение решению ФИФА не отстранять израильские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.
Фото: РФС