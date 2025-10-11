Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
2 - 2 2 2
ТорпедоЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Сокол
2 - 2 2 2
УфаЗавершен
Волга Ул
2 - 4 2 4
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
2 - 3 2 3
Чайка2 тайм
Шинник
0 - 1 0 1
Факел2 тайм
Родина
19:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
2 - 2 2 2
АндорраЗавершен
Норвегия
19:00
ИзраильНе начат
Венгрия
19:00
АрменияНе начат
Болгария
21:45
ТурцияНе начат
Эстония
21:45
ИталияНе начат
Сербия
21:45
АлбанияНе начат
Испания
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
ИрландияНе начат

Бывший нападающий сборной России назвал лучшего тренера РПЛ

Бывший игрок сборной России Валерий Есипов назвал лучшего тренера РПЛ на данный момент.
Фото: ФК "Балтика"
"На данный момент это, конечно, Талалаев. Это тренер, который зашёл с командой из Первой лиги в РПЛ и держится наверху таблицы. Хотя всегда отдавал и буду отдавать предпочтение Семаку. Человек столько раз мотивирует "Зенит", и команда играет. Для меня лучшим тренером в РПЛ является Семак, а открытием РПЛ — 100% Талалаев", - цитирует Есипова "Чемпионат".

После 11 сыгранных туров калининградская "Балтика" занимает 5 место в турнирной таблице российского чемпионата с 20 набранными очками. По итогам прошлого сезона команда Андрея Талалаева стала чемпионом Первой Лиги и напрямую вышла в Российскую Премьер-Лигу.

Петербургский "Зенит" по итогам 11 туров занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата России с 20 баллами в своем активе. Напомним, что по итогам прошлого сезона команда Сергея Семака стала серебряным призером Российской Премьер-Лиги, до этого петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.

