Бывший нападающий сборной России назвал лучшего тренера РПЛ

"На данный момент это, конечно, Талалаев. Это тренер, который зашёл с командой из Первой лиги в РПЛ и держится наверху таблицы. Хотя всегда отдавал и буду отдавать предпочтение Семаку. Человек столько раз мотивирует "Зенит", и команда играет. Для меня лучшим тренером в РПЛ является Семак, а открытием РПЛ — 100% Талалаев", - цитирует Есипова "Чемпионат".
После 11 сыгранных туров калининградская "Балтика" занимает 5 место в турнирной таблице российского чемпионата с 20 набранными очками. По итогам прошлого сезона команда Андрея Талалаева стала чемпионом Первой Лиги и напрямую вышла в Российскую Премьер-Лигу.
Петербургский "Зенит" по итогам 11 туров занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата России с 20 баллами в своем активе. Напомним, что по итогам прошлого сезона команда Сергея Семака стала серебряным призером Российской Премьер-Лиги, до этого петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.
Фото: ФК "Балтика"