"Матч с Ираном сложился непросто. Не скажешь, что сборная показала фееричный футбол. Но состав, который вышел, отнёсся очень серьёзно. Ребята бились за победу! Раньше болельщики ругали ребят, были неправильные слова. Но сейчас ни у кого не повернётся язык сказать что-то плохое", - приводит слова Ташуева "Чемпионат".
В пятницу, 10 октября, национальная команда России одержала победу над сборной Ирана в товарищеском матче со счетом 2:1, встреча проходила в Волгограде. Завтра, 14 октября, подопечные Валерия Карпина сыграют с Боливией в товарищеской встрече - матч состоится на "ВТБ Арене" в Москве.
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В ноябре текущего года национальная команда России проведет домашние товарищеские встречи с Перу и Чили.
Ташуев: сейчас ни у кого не повернётся язык сказать что-то плохое про сборную России
Российский тренер Сергей Ташуев оценил игру сборной России в матче с Ираном (2:1).
Фото: РФС