"Просто не пошло в "Сьоне". Сильянов - о карьере Миранчука в Европе

"Антон не то, чтобы не реализовался в Европе. Просто не пошло в "Сьоне". Бывает такое. Может, чемпионат ему не подошел или страна. Условно, поехал бы в Испанию, может и пошло бы", - цитирует Сильянова "Советский Спорт".
Антон Миранчук выступал за швейцарский "Сьон" - полузащитник провел за клуб во всех турнирах 25 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 голевые передачи.
В летнее трансферное окно российский полузащитник перешел в московское "Динамо" и заключил двухлетний контракт. Ранее Антон Миранчук выступал за столичный "Локомотив".
