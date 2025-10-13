- И что теперь? У нас что ли так мало людей, которые меняют гражданство по разным причинам? Надо быть более объективным к спортсменам, - сказала Роднина Metaratings.
По информации в СМИ, вратарь "Буде-Глимт" Никита Хайкин отказался от российского гражданства в системе FIFA, указав Великобританию. Сообщается, что в ближайшее время Хайкин планирует вновь сменить спортивное гражданство, чтобы иметь возможность выступать за национальную сборную Норвегии.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию прокомментировала смену спортивного гражданства Хайкина
