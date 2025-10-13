Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
0 - 1 0 1
Азербайджан1 тайм
Словакия
0 - 0 0 0
Люксембург1 тайм
Словения
0 - 0 0 0
Швейцария1 тайм
Северная Македония
0 - 0 0 0
Казахстан1 тайм
Исландия
1 - 0 1 0
Франция1 тайм
Швеция
0 - 1 0 1
Косово1 тайм
Уэльс
1 - 2 1 2
Бельгия1 тайм
Северная Ирландия
0 - 1 0 1
Германия1 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
2 - 1 2 1
ЛихтенштейнЗавершен

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию прокомментировала смену спортивного гражданства Хайкина

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о смене спортивного гражданства российского вратаря Никиты Хайкина.
Фото: "Чемпионат"
- И что теперь? У нас что ли так мало людей, которые меняют гражданство по разным причинам? Надо быть более объективным к спортсменам, - сказала Роднина Metaratings.

По информации в СМИ, вратарь "Буде-Глимт" Никита Хайкин отказался от российского гражданства в системе FIFA, указав Великобританию. Сообщается, что в ближайшее время Хайкин планирует вновь сменить спортивное гражданство, чтобы иметь возможность выступать за национальную сборную Норвегии.

