Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
0 - 1 0 1
Азербайджан1 тайм
Словакия
0 - 0 0 0
Люксембург1 тайм
Словения
0 - 0 0 0
Швейцария1 тайм
Северная Македония
0 - 0 0 0
Казахстан1 тайм
Исландия
1 - 0 1 0
Франция1 тайм
Швеция
0 - 1 0 1
Косово1 тайм
Уэльс
1 - 2 1 2
Бельгия1 тайм
Северная Ирландия
0 - 1 0 1
Германия1 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
2 - 1 2 1
ЛихтенштейнЗавершен

Нападающий "Балтики" сравнил Талалаева с Моуриньо

Форвард "Балтики" Чинонсо Оффор сравнил главного тренера калининградцев Андрея Талалаева с Жозе Моуриньо, возглавляющим "Бенфику".
Фото: ФК "Балтика"
- Наш тренер точно как Моуринью. Он всегда показывает эмоции и любовь. Вы видите его только на играх, когда он кричит и подбадривает нас. Но мы работаем с ним каждый день. И могу сказать, что Талалаев — топ! - сказал Оффор в эфире "Матч Премьер".

Андрей Талалаев возглавляет "Балтику" с 2024 года. Под руководством российского специалиста калининградцы стали чемпионами Первой лиги в прошлом сезоне.

На данный момент подопечные Андрея Талалаева располагаются пятом месте в РПЛ с 20 очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится