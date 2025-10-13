- Наш тренер точно как Моуринью. Он всегда показывает эмоции и любовь. Вы видите его только на играх, когда он кричит и подбадривает нас. Но мы работаем с ним каждый день. И могу сказать, что Талалаев — топ! - сказал Оффор в эфире "Матч Премьер".
Андрей Талалаев возглавляет "Балтику" с 2024 года. Под руководством российского специалиста калининградцы стали чемпионами Первой лиги в прошлом сезоне.
На данный момент подопечные Андрея Талалаева располагаются пятом месте в РПЛ с 20 очками.
Нападающий "Балтики" сравнил Талалаева с Моуриньо
Форвард "Балтики" Чинонсо Оффор сравнил главного тренера калининградцев Андрея Талалаева с Жозе Моуриньо, возглавляющим "Бенфику".
Фото: ФК "Балтика"