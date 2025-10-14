Сергеев рассказал, жалеет ли он об уходе из "Зенита"

"Не жалел, что ушел из "Зенита"? Как случилось, так случилось. Перешел в "Крылья Советов". Можно сказать, вернулся домой, перезагрузил карьеру. Спасибо Игорю Витальевичу [Осинькину], пацанам. Я полюбил Самару, болельщики меня полюбили в ответ. Всегда с уважением к ним отношусь", - приводит слова Сергеева "СЭ".
Иван Сергеев перешел из петербургского "Зенита" в самарские "Крылья Советов" осенью 2024 года, а летом текущего года стал игроком московского "Динамо". Всего нападающий провел за петербуржцев 93 матча и записал на свой счет 30 забитых мячей и 15 голевых передач. В составе сине-бело-голубых форвард стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и трехкратным обладателем Суперкубка.
После 11 сыгранных туров бело-голубые, за которых выступает Иван Сергеев, располагаются на 8 строчке в турнирной таблице РПЛ с 15 набранными очками.
Фото: ФК "Зенит"