Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
19:00
МолдоваНе начат
Португалия
21:45
ВенгрияНе начат
Испания
21:45
БолгарияНе начат
Латвия
21:45
АнглияНе начат
Ирландия
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Андорра
21:45
СербияНе начат
Турция
21:45
ГрузияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
Новая ЗеландияНе начат
Россия
20:00
БоливияНе начат

Сергеев рассказал, жалеет ли он об уходе из "Зенита"

Нападающий "Динамо" Иван Сергеев высказался об уходе из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Не жалел, что ушел из "Зенита"? Как случилось, так случилось. Перешел в "Крылья Советов". Можно сказать, вернулся домой, перезагрузил карьеру. Спасибо Игорю Витальевичу [Осинькину], пацанам. Я полюбил Самару, болельщики меня полюбили в ответ. Всегда с уважением к ним отношусь", - приводит слова Сергеева "СЭ".

Иван Сергеев перешел из петербургского "Зенита" в самарские "Крылья Советов" осенью 2024 года, а летом текущего года стал игроком московского "Динамо". Всего нападающий провел за петербуржцев 93 матча и записал на свой счет 30 забитых мячей и 15 голевых передач. В составе сине-бело-голубых форвард стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и трехкратным обладателем Суперкубка.

После 11 сыгранных туров бело-голубые, за которых выступает Иван Сергеев, располагаются на 8 строчке в турнирной таблице РПЛ с 15 набранными очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится