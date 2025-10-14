— Александр Валерьевич (Дюков) говорил, что до конца года может быть принято решение о нашем возвращении. Вы в это верите?
— Мы надеемся на это. В тот момент, когда Александр Валерьевич об этом говорил, были основания для некоторого оптимизма. В том числе и в УЕФА говорили, что если все закончится, то мы примем это решение, - цитирует Митрофанова "Матч ТВ".
Сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В октябре текущего года национальная команда России одержала победу над Ираном в товарищеском матче со счетом 2:1 - встреча проходила в Волгограде. Сегодня, 14 октября, сборная России сыграет с Боливией в товарищеском матче, который состоится на "ВТБ Арене" в Москве - стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.
Ранее в РФС заявляли, что российские команды могут вернуться в международные соревнования до конца 2025 года.
В РФС верят в возвращение российских команд на международную арену до конца года
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном возвращении России на международную арену.
Фото: РФС