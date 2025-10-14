"Тренироваться и работать — это главное. Посмотрим в июне, на каком месте будем. Промежуточная позиция ни о чем не говорит. Не будем смотреть в таблицу, потому что каждый следующий матч очень важен", - приводит слова Кисляка "Матч ТВ".
После 11 сыгранных туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 24 набранными очками. В 12 туре Российской Премьер-Лиги команда Фабио Челестини сыграет на выезде с московским "Локомотивом" - встреча состоится в субботу, 18 октября, в 19:45 по столичному времени.
По итогам прошлого сезона ЦСКА стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Кубка страны, в начале текущего сезона "армейцы" завоевали Суперкубок страны.
"Ни о чем не говорит". Кисляк высказался о лидерстве ЦСКА в турнирной таблице
