Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
19:00
МолдоваНе начат
Португалия
21:45
ВенгрияНе начат
Испания
21:45
БолгарияНе начат
Латвия
21:45
АнглияНе начат
Ирландия
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Андорра
21:45
СербияНе начат
Турция
21:45
ГрузияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
Новая ЗеландияНе начат
Россия
20:00
БоливияНе начат

"Ни о чем не говорит". Кисляк высказался о лидерстве ЦСКА в турнирной таблице

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о лидерстве "армейцев" в турнирной таблице РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"Тренироваться и работать — это главное. Посмотрим в июне, на каком месте будем. Промежуточная позиция ни о чем не говорит. Не будем смотреть в таблицу, потому что каждый следующий матч очень важен", - приводит слова Кисляка "Матч ТВ".

После 11 сыгранных туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 24 набранными очками. В 12 туре Российской Премьер-Лиги команда Фабио Челестини сыграет на выезде с московским "Локомотивом" - встреча состоится в субботу, 18 октября, в 19:45 по столичному времени.

По итогам прошлого сезона ЦСКА стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Кубка страны, в начале текущего сезона "армейцы" завоевали Суперкубок страны.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится