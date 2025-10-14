Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
19:00
МолдоваНе начат
Португалия
21:45
ВенгрияНе начат
Испания
21:45
БолгарияНе начат
Латвия
21:45
АнглияНе начат
Ирландия
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Андорра
21:45
СербияНе начат
Турция
21:45
ГрузияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
Новая ЗеландияНе начат
Россия
20:00
БоливияНе начат

Футболист "Динамо": сложно что-то говорить, когда за шесть-семь моментов пропускаешь пять мячей

Полузащитник "Динамо" Данил Глебов высказался о текущих результатах команды.
Фото: ФК "Динамо"
"Понять болельщиков можно, они хотят видеть результат. Это нормально. Мы же хотим его дать, но сложно что-то говорить, когда за шесть-семь моментов пропускаешь пять мячей. Надеюсь, что добавим во внимании и концентрации", - приводит слова Глебова "Матч ТВ".

После 11 сыгранных туров московское "Динамо" занимает 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. В 12 туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые примут на домашнем стадионе грозненский "Ахмат", который располагается на 9 строчке в таблице с 15 баллами в своем активе.

Летом текущего года Валерий Карпин стал главным тренером столичного "Динамо" - специалист продолжает занимать аналогичную должность в сборной России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится