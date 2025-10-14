Футболист "Динамо": сложно что-то говорить, когда за шесть-семь моментов пропускаешь пять мячей

"Понять болельщиков можно, они хотят видеть результат. Это нормально. Мы же хотим его дать, но сложно что-то говорить, когда за шесть-семь моментов пропускаешь пять мячей. Надеюсь, что добавим во внимании и концентрации", - приводит слова Глебова "Матч ТВ".
После 11 сыгранных туров московское "Динамо" занимает 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. В 12 туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые примут на домашнем стадионе грозненский "Ахмат", который располагается на 9 строчке в таблице с 15 баллами в своем активе.
Летом текущего года Валерий Карпин стал главным тренером столичного "Динамо" - специалист продолжает занимать аналогичную должность в сборной России.
Полузащитник "Динамо" Данил Глебов высказался о текущих результатах команды.
Фото: ФК "Динамо"