Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
19:00
МолдоваНе начат
Португалия
21:45
ВенгрияНе начат
Испания
21:45
БолгарияНе начат
Латвия
21:45
АнглияНе начат
Ирландия
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Турция
21:45
ГрузияНе начат
Андорра
21:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
Новая ЗеландияНе начат
Россия
20:00
БоливияНе начат

Семак ответил на вопрос, задевают ли его слова Дегтярёва

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что не видит проблемы в словах министра спорта России Михаила Дегтярёва.
Фото: ФК "Зенит"
"Дегтярёв сказал, что не знает меня? Ничего страшного. Много кто не знает меня. Это не проблема. Меня ничего не задевает. Это задело фанатов? У них своё мнение", - сказал Семак в интервью "СЭ".

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв признался, что не знает Сергея Семака.

Напомним, что российский тренер с 2018 года возглавляет петербургский "Зенит". Он шесть раз с командой выигрывал чемпионат страны, дважды становился обладателем Кубка России и пять раз брал Суперкубок России.

В текущем сезоне сине-бело-голубые под руководством Сергея Семака занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 20 очков после 11 сыгранных туров.

