Семак ответил на вопрос, задевают ли его слова Дегтярёва

"Дегтярёв сказал, что не знает меня? Ничего страшного. Много кто не знает меня. Это не проблема. Меня ничего не задевает. Это задело фанатов? У них своё мнение", - сказал Семак в интервью "СЭ".
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв признался, что не знает Сергея Семака.
Напомним, что российский тренер с 2018 года возглавляет петербургский "Зенит". Он шесть раз с командой выигрывал чемпионат страны, дважды становился обладателем Кубка России и пять раз брал Суперкубок России.
В текущем сезоне сине-бело-голубые под руководством Сергея Семака занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 20 очков после 11 сыгранных туров.
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что не видит проблемы в словах министра спорта России Михаила Дегтярёва.
Фото: ФК "Зенит"