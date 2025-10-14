Станкович не хочет работать в сборной Сербии - источник

По информации "РИА Новости", Станкович является одним из кандидатов, но хочет работать в клубном футболе, а не со сборными.
Напомним, что сербский специалист возглавил московский "Спартак" в июне 2024 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Ранее Деян Станкович работал в "Црвене Звезде" и "Ференцвароше".
В прошедшем сезоне красно-белые финишировали в российском чемпионате на четвёртом месте. В текущем после 11 сыгранных туров команда располагается на шестой позиции с 18 очками в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет шесть очков.
Фото: ФК "Спартак" Москва