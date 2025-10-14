Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
1 - 1 1 1
Молдова2 тайм
Португалия
21:45
ВенгрияНе начат
Испания
21:45
БолгарияНе начат
Латвия
21:45
АнглияНе начат
Ирландия
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Турция
21:45
ГрузияНе начат
Андорра
21:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
1 - 1 1 1
Новая Зеландия2 тайм
Россия
1 - 0 1 0
Боливия1 тайм

Станкович не хочет работать в сборной Сербии - источник

Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович не хочет работать со сборными.
Фото: ФК "Спартак" Москва
По информации "РИА Новости", Станкович является одним из кандидатов, но хочет работать в клубном футболе, а не со сборными.

Напомним, что сербский специалист возглавил московский "Спартак" в июне 2024 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Ранее Деян Станкович работал в "Црвене Звезде" и "Ференцвароше".

В прошедшем сезоне красно-белые финишировали в российском чемпионате на четвёртом месте. В текущем после 11 сыгранных туров команда располагается на шестой позиции с 18 очками в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет шесть очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится