Семак рассказал причину, почему в прошлом сезоне "Зенит" упустил чемпионство

"В прошлом году не удалось взять чемпионство в том числе из-за совокупности ошибок в судействе. На мой взгляд, это повлияло", - сказал Семак в интервью "Советскому спорту".
В прошедшем сезоне "Зенит" занял второе место в Российской Премьер-Лиге с 66 очками, уступив один балл "Краснодару". До этого сине-бело-голубые шесть раз подряд становились чемпионами России.
После 11 сыгранных туров нынешнем сезоне команда Сергея Семака располагается на четвёртой позиции, имея в своём активе 20 очков.
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, почему команде не удалось выиграть чемпионство в прошлом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"