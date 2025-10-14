Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
1 - 1 1 1
Молдова2 тайм
Португалия
21:45
ВенгрияНе начат
Испания
21:45
БолгарияНе начат
Латвия
21:45
АнглияНе начат
Ирландия
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Турция
21:45
ГрузияНе начат
Андорра
21:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
1 - 1 1 1
Новая Зеландия2 тайм
Россия
1 - 0 1 0
Боливия1 тайм

Семак рассказал причину, почему в прошлом сезоне "Зенит" упустил чемпионство

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, почему команде не удалось выиграть чемпионство в прошлом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
"В прошлом году не удалось взять чемпионство в том числе из-за совокупности ошибок в судействе. На мой взгляд, это повлияло", - сказал Семак в интервью "Советскому спорту".

В прошедшем сезоне "Зенит" занял второе место в Российской Премьер-Лиге с 66 очками, уступив один балл "Краснодару". До этого сине-бело-голубые шесть раз подряд становились чемпионами России.

После 11 сыгранных туров нынешнем сезоне команда Сергея Семака располагается на четвёртой позиции, имея в своём активе 20 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится