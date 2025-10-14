Черчесов рассказал, насколько принципиален для него матч против "Динамо"

"Моя бывшая команда и "Динамо" Дрезден, и "Спартак", "Терек", и "Амкар". Все матчи принципиальные, каждая команда решает свои задачи. В Краснодаре у нас была такая же принципиальная игра. Надеемся, что все вернутся здоровыми, и мы плодотворно подготовимся к игре. Всё остальное рассудит игра", - приводит слова Черчесова "Чемпионат".
В августе текущего года грозненский "Ахмат" объявил о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера. В московском "Динамо" российский специалист работал с 2014 по 2015 год. Также он руководил национальными командами Казахстана и России, был главным тренером венгерского "Ференцвароша" и польской "Легии", а также других российских клубов.
После 11 сыгранных туров грозненский "Ахмат" располагается на девятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 15 набранными очками в своём активе. В 12 туре чемпионата России команда Станислава Черчесова сыграет на выезде с московским "Динамо".