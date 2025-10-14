Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
1 - 1 1 1
Молдова2 тайм
Португалия
21:45
ВенгрияНе начат
Испания
21:45
БолгарияНе начат
Латвия
21:45
АнглияНе начат
Ирландия
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Турция
21:45
ГрузияНе начат
Андорра
21:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
1 - 1 1 1
Новая Зеландия2 тайм
Россия
1 - 0 1 0
Боливия1 тайм

Черчесов рассказал, насколько принципиален для него матч против "Динамо"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов прокомментировал принципиальность предстоящего матча 12-го тура РПЛ против московского "Динамо".
Фото: ФК "Ахмат"
"Моя бывшая команда и "Динамо" Дрезден, и "Спартак", "Терек", и "Амкар". Все матчи принципиальные, каждая команда решает свои задачи. В Краснодаре у нас была такая же принципиальная игра. Надеемся, что все вернутся здоровыми, и мы плодотворно подготовимся к игре. Всё остальное рассудит игра", - приводит слова Черчесова "Чемпионат".

В августе текущего года грозненский "Ахмат" объявил о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера. В московском "Динамо" российский специалист работал с 2014 по 2015 год. Также он руководил национальными командами Казахстана и России, был главным тренером венгерского "Ференцвароша" и польской "Легии", а также других российских клубов.

После 11 сыгранных туров грозненский "Ахмат" располагается на девятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 15 набранными очками в своём активе. В 12 туре чемпионата России команда Станислава Черчесова сыграет на выезде с московским "Динамо".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится