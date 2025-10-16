"Не только для меня, но и для всей страны и любого спортсмена важно играть в официальных турнирах. Товарищеские игры тоже хорошо, но на турнирах совсем другой уровень. Надеюсь, наше возвращение когда-нибудь случится. Не знаю, возможно ли это в течение года. Тяжело оценивать", - сказал Адамов в интервью Metaraitings.
Сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В октябре текущего года национальная команда одержала победу над Ираном в товарищеском матче со счетом 2:1 - встреча проходила в Волгограде, а в Москве на "ВТБ Арене" сборная России обыграла Боливию со счётом 3:0. Следующие игры подопечные Валерия Карпина проведут в ноябре против Чили и Перу.
Ранее в РФС заявляли, что российские команды могут вернуться в международные соревнования до конца 2025 года.
Вратарь "Зенита" - о возвращении на международную арену: надеюсь, это когда-нибудь случится
Вратарь "Зенита" Денис Адамов рассказал, что надеется на скорое возвращение российских команд на международную арену.
Фото: ФК "Зенит"