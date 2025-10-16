Президент РФС назвал "перебором" поведение Станковича

"Тренер должен быть эмоциональным. Но, на мой взгляд, иногда в его поведении есть некоторый перебор. Главное, чтобы это помогало команде. Если это нравится болельщикам "Спартака", то пожалуйста", - сказал Дюков в интервью "СЭ".
Деян Станкович был отстранён от матчей под эгидой РФС на месяц после удаления в матче 8-го тура чемпионата России с "Динамо" (2:2). 47-летний сербский специалист возглавляет красно-белых с лета 2024 года. В прошедшем сезоне под его руководством команда заняла четвёртое место в РПЛ.
В текущем розыгрыше после 11 сыгранных туров "Спартак" располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 18 очков.
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал эмоциональное поведение главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: "Матч ТВ"