Сильянов сравнил российских футболистов "Локомотива" с легионерами

Защитник московского "Локомотива" Александр Сильянов заявил, что российские футболисты команды не уступают иностранным.
Фото: ФК "Локомотив"
"У нас классные ребята в команде собраны, много молодых сильных россиян, хорошие легионеры. Не считаю, что в целом наши игроки чем-то уступают иностранным, а где-то даже и посильнее", - сказал футболист в интервью Odds.

Александр Сильянов выступает за московский "Локомотив" с начала июля 2021 года. Всего за клуб правый защитник провел 93 матча, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.

После 11-ти туров чемпионата России "Локомотив" находится на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 23 очка. Следующая встреча "железнодорожников" пройдет 18 октября против ЦСКА в рамках РПЛ.

