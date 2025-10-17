"Считаю, что мы достаточно средне провели первую треть сезона. Но мы неплохо провели последний отрезок в чемпионате. Если не ошибаюсь, уже шесть встреч подряд без поражений. Однако начали этот сезон мы очень неудачно. Было много матчей, в которых мы проиграли незаслуженно, пропускали много глупых голов. Сейчас вроде бы этот момент удалось поправить", - сказал Кучаев в интервью Legalbet.
После 11 сыгранных туров чемпионата России "Ростов" находится на 10 месте в турнирной таблице, имея в своём активе 13 очков. Следующий матч команда Джонатана Альбы сыграет на выезде против московского "Спартака". Встреча пройдёт в субботу, 18 октября в 15:15 по московскому времени. Красно-белые располагаются на шестом месте с 18 очками.
Напомним, что 15 октября "Ростов" объявил об уходе президента клуба Арташеса Арутюнянца. Сообщалось, что клуб также может покинуть спортивный директор Алексей Рыскин.
Полузащитник "Ростова": было много матчей, в которых мы проиграли незаслуженно
Полузащитник "Ростова" Константин Кучаев прокомментировал результаты команды в текущем сезоне.
