"Мне никогда не нравились дополнительные ограничения в футболе. Ребята хотят играть, а все эти лимиты только мешают", - сказал Кураньи в интервью Sport24.
Кевин Кураньи выступал за московское "Динамо" с 2010 по 2015 год. В составе бело-голубых форвард провёл 151 игру, отличился 56 забитыми мячами и отдал 24 голевые передачи. Также на его счету 52 матча в составе сборной Германии.
Напомним, что в текущем сезоне РПЛ действует лимит на легионеров, который запрещает регистрировать на сезон более 13 иностранцев, а также ограничивает одновременное использование игроков из других стран на поле восемью футболистами.
Планируется, что в течение нескольких лет лимит в РПЛ будет ужесточаться. Через пару сезонов команды-участницы чемпионата смогут заявлять на матч не более десяти легионеров, пять из которых смогут находиться на поле.
Бывший нападающий "Динамо" - об ужесточении лимита: мне никогда не нравились ограничения
Фото: "Матч ТВ"