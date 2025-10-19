"Наказал вратаря за ошибку". Галактионов - о голе Воробьева в матче "Локомотив" - ЦСКА

"Давайте говорить, что он зряче, внешней стороной стопы вырезал мяч и наказал вратаря за ошибку. Он забил хороший мяч, провел хорошую игру. Поэтому надо поздравить его, но в тоже время нельзя довольствоваться малым", - передает слова Галактионова "Матч ТВ".
Матч "Локомотива" против ЦСКА в рамках 12-го тура РПЛ прошел 18 октября на "РЖД Арене". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "железнодорожников". Голами в игре отличились атакующий полузащитник Алексей Батраков, а также нападающие Дмитрий Воробьев и Николай Комличенко.
На данный момент подопечные Михаила Галактионова находятся на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Следующий матч "Локомотива" пройдет 23 октября против "Балтики" в рамках Кубка России.
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал гол Дмитрия Воробьева в матче с ЦСКА.
