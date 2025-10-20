Полузащитник "Сочи": к игре с "Зенитом" готовились как к битве

"К игре с "Зенитом" готовились как к битве. Очень хотели в ней набрать очки. Увы, не получилось. Будем стараться сделать это в следующей игре и выбираться с последнего места", - сказал Васильев в интервью "Матч ТВ".
Дмитрий Васильев является воспитанником "Зенита". Арендное соглашение 21-летнего полузащитника рассчитано до конца этого сезона. За основную команду петербуржцев он провёл 25 матчей и отметился двумя забитыми мячами. В этом сезоне в составе "южан" принял участие в 14 играх и забил два гола.
В воскресенье, 19 октября "Сочи" на своём поле уступил "Зениту" со счётом 0:3. Команда Игоря Осинькина с пятью очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.