Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
2 - 0 2 0
Уфа2 тайм
Чайка
0 - 1 0 1
Урал1 тайм
Черноморец
0 - 0 0 0
Нефтехимик1 тайм
Торпедо
19:30
ШинникНе начат
Факел
19:30
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
21:45
УдинезеНе начат

Полузащитник "Сочи": к игре с "Зенитом" готовились как к битве

Полузащитник "Сочи" Дмитрий Васильев рассказал о настрое на матч с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
"К игре с "Зенитом" готовились как к битве. Очень хотели в ней набрать очки. Увы, не получилось. Будем стараться сделать это в следующей игре и выбираться с последнего места", - сказал Васильев в интервью "Матч ТВ".

Дмитрий Васильев является воспитанником "Зенита". Арендное соглашение 21-летнего полузащитника рассчитано до конца этого сезона. За основную команду петербуржцев он провёл 25 матчей и отметился двумя забитыми мячами. В этом сезоне в составе "южан" принял участие в 14 играх и забил два гола.

В воскресенье, 19 октября "Сочи" на своём поле уступил "Зениту" со счётом 0:3. Команда Игоря Осинькина с пятью очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится