Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
2 - 0 2 0
Уфа2 тайм
Чайка
0 - 1 0 1
Урал1 тайм
Черноморец
0 - 0 0 0
Нефтехимик1 тайм
Торпедо
19:30
ШинникНе начат
Факел
19:30
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
21:45
УдинезеНе начат

Вратарь "Ахмата" - о голе Воробьёва в ворота ЦСКА: больше несчастный случай, чем ошибка Торопа

Вратарь "Ахмата" Гиорги Шелия прокомментировал гол нападающего "Локомотива" Дмитрия Воробьёва в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (3:0).
Фото: ФК "Локомотив" Москва
"Сам Дмитрий Воробьёв сказал, что он не бил по воротам в этом эпизоде. Мяч срезался, а вратарь ждал навеса. Мяч мог спокойно уйти и за пределы поля. Это больше несчастный случай, чем ошибка Торопа. Владислав - хороший вратарь, у него всё впереди. После пропущенного второго гола от несколько раз спас команду, не выпал из игры", - сказал Шелия в интервью "СЭ".

Напомним, что в субботу, 18 октября "Локомотив" принимал на своём поле ЦСКА в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:0. На 45+3 минуте игры нападающий "железнодорожников" Дмитрий Воробьёв догнал мяч у углового флажка и направил мяч в ворота красно-синих.

Благодаря победе над "армейцами" команда Михаила Галактионова возглавила турнирную таблицу чемпионата России с 26 очками. Подопечные Фабио Челестини опустились на третью строчку, имея в своём активе 24 балла.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится