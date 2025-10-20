Вратарь "Ахмата" - о голе Воробьёва в ворота ЦСКА: больше несчастный случай, чем ошибка Торопа

"Сам Дмитрий Воробьёв сказал, что он не бил по воротам в этом эпизоде. Мяч срезался, а вратарь ждал навеса. Мяч мог спокойно уйти и за пределы поля. Это больше несчастный случай, чем ошибка Торопа. Владислав - хороший вратарь, у него всё впереди. После пропущенного второго гола от несколько раз спас команду, не выпал из игры", - сказал Шелия в интервью "СЭ".
Напомним, что в субботу, 18 октября "Локомотив" принимал на своём поле ЦСКА в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:0. На 45+3 минуте игры нападающий "железнодорожников" Дмитрий Воробьёв догнал мяч у углового флажка и направил мяч в ворота красно-синих.
Благодаря победе над "армейцами" команда Михаила Галактионова возглавила турнирную таблицу чемпионата России с 26 очками. Подопечные Фабио Челестини опустились на третью строчку, имея в своём активе 24 балла.
