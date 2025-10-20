- Батракову очень подойдет испанский чемпионат. Это идеальный вариант. Потому что он не такой атлетичный, он больше рассчитан на техничных игроков, - сказал Наумов "Матч ТВ".
На данный момент хавбек "железнодорожников" Алексей Батраков принял участие в 16 матчах в этом сезоне во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал три голевые передачи. Также он является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги по итогам 12 сыгранных туров.
Подопечные Михаила Галактионова с 26 очками сейчас лидируют в турнирной таблице чемпионата России.
Наумов: Батракову подойдет испанский чемпионат
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов оценил перспективы полузащитника московского клуба Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"