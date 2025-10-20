Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
2 - 0 2 0
УфаЗавершен
Чайка
0 - 1 0 1
УралЗавершен
Черноморец
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Факел
4 - 0 4 0
РоторЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
0 - 0 0 0
Брентфорд1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
0 - 0 0 0
Валенсия1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
1 - 0 1 0
Удинезе1 тайм

Наумов: Батракову подойдет испанский чемпионат

Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов оценил перспективы полузащитника московского клуба Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
- Батракову очень подойдет испанский чемпионат. Это идеальный вариант. Потому что он не такой атлетичный, он больше рассчитан на техничных игроков, - сказал Наумов "Матч ТВ".

На данный момент хавбек "железнодорожников" Алексей Батраков принял участие в 16 матчах в этом сезоне во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал три голевые передачи. Также он является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги по итогам 12 сыгранных туров.

Подопечные Михаила Галактионова с 26 очками сейчас лидируют в турнирной таблице чемпионата России.

