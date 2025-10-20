Матчи Скрыть

Первая лига

Первая лига
Волга Ул
2 - 0 2 0
УфаЗавершен
Чайка
0 - 1 0 1
УралЗавершен
Черноморец
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Факел
4 - 0 4 0
РоторЗавершен

Английская премьер-лига

Английская премьер-лига
Вест Хэм
0 - 0 0 0
Брентфорд1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

Чемпионат Испании. Примера
Алавес
0 - 0 0 0
Валенсия1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

Чемпионат Италии. Серия А
Кремонезе
1 - 0 1 0
Удинезе1 тайм

Ещенко назвал лучшего тренера РПЛ

Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко назвал Михаила Галактионова, возглавляющего "Локомотив", лучшим тренером РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
- Галактионов — лучший тренер РПЛ прямо сейчас. С ним команда побеждает и лидирует в турнирной таблице. Но ей не хватает стабильности и баланса, - сказал Ещенко Metaratings.

Михаил Галактионов возглавляет "Локомотив" с 2022 года.

Матч "Локомотива" против ЦСКА в рамках 12-го тура РПЛ прошел 18 октября на "РЖД Арене". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "железнодорожников". Голами в игре отличились атакующий полузащитник Алексей Батраков, а также нападающие Дмитрий Воробьев и Николай Комличенко.

На данный момент подопечные Михаила Галактионова находятся на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.

