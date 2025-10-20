Ещенко назвал лучшего тренера РПЛ

- Галактионов — лучший тренер РПЛ прямо сейчас. С ним команда побеждает и лидирует в турнирной таблице. Но ей не хватает стабильности и баланса, - сказал Ещенко Metaratings.
Михаил Галактионов возглавляет "Локомотив" с 2022 года.
Матч "Локомотива" против ЦСКА в рамках 12-го тура РПЛ прошел 18 октября на "РЖД Арене". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "железнодорожников". Голами в игре отличились атакующий полузащитник Алексей Батраков, а также нападающие Дмитрий Воробьев и Николай Комличенко.
На данный момент подопечные Михаила Галактионова находятся на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.
Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко назвал Михаила Галактионова, возглавляющего "Локомотив", лучшим тренером РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"