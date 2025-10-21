Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
18:00
СпартакНе начат
ЦСКА
20:30
АкронНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Барселона
19:45
ОлимпиакосНе начат
Кайрат
19:45
ПафосНе начат
Арсенал
22:00
АтлетикоНе начат
Юнион
22:00
ИнтерНе начат
Байер
22:00
ПСЖНе начат
Ньюкасл
22:00
БенфикаНе начат
Копенгаген
22:00
Боруссия ДНе начат
Вильярреал
22:00
Манчестер СитиНе начат
ПСВ
22:00
НаполиНе начат

Семин пожаловался на невовлеченность российских игроков в футбол

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о вовлеченности российских игроков в футбол.
Фото: РИА Новости
"Сейчас не вижу ни одного нашего игрока на матчах других команд. Единиц встречаю. Это невовлечение в футбол. Или вот история из "Локомотива": идет жеребьевка Лиги чемпионов, а у телевизора сидят только Чорлука и Фарфан. Думаю: "Где остальные наши?" А они либо в телефонах, либо еще чем-то занимаются", – приводит слова Семина Sport24.

За свою профессиональную карьеру Юрий Семин играл на позициях полузащитника и нападающего за московские "Спартак", "Динамо" и "Локомотив", а также выступал в составе "Спартака" из Орла, "Кайрата", "Чкаловеца" и "Кубани".

Тренерскую деятельность Семин начал в 1982 году с футбольного клуба "Кубань". Кроме того, специалист возглавлял московский "Локомотив", вместе с которым трижды выигрывал Чемпионат России, шесть раз становился обладателем Кубка и три раза – Суперкубка страны. Последним местом работы Семина был "Ростов", который он покинул в 2021 году.

