Кубок России

Новости
Динамо Мх
18:00
СпартакНе начат
ЦСКА
20:30
АкронНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Барселона
19:45
ОлимпиакосНе начат
Кайрат
19:45
ПафосНе начат
Арсенал
22:00
АтлетикоНе начат
Юнион
22:00
ИнтерНе начат
Байер
22:00
ПСЖНе начат
Ньюкасл
22:00
БенфикаНе начат
Копенгаген
22:00
Боруссия ДНе начат
Вильярреал
22:00
Манчестер СитиНе начат
ПСВ
22:00
НаполиНе начат

Стало известно, какую травму получил нападающий "Зенита" Кассьерра

В пресс-службе "Зенита" рассказали о характере травмы нападающего команды Матео Кассьерры.
Фото: ФК "Зенит"
"Кассьерре проведено обследование, выявлено повреждение икроножной мышцы — потребуется около 4 недель индивидуальных тренировок. Точные сроки возвращения форварда будут зависеть от динамики восстановления", — приводит слова представителей пресс-службы "Зенита" "Спорт-Экспресс".

Напомним, колумбийский нападающий травмировался во время матча 12-го тура чемпионата России с "Сочи". Он покинул поле на 37?й минуте встречи. Вместо него в игру вступил аргентинский нападающий Лусиано. Встреча завершилась победой санкт-петербуржцев со счетом 3:0. В текущем сезоне Кассьерра принял участие в 14 матчах, отметившись 7-ю голами и двумя результативными передачами.

На данный момент "Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.

