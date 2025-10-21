Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
1 - 1 1 1
СпартакПерерыв
ЦСКА
20:30
АкронНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Барселона
19:45
ОлимпиакосНе начат
Кайрат
19:45
ПафосНе начат
Арсенал
22:00
АтлетикоНе начат
Юнион
22:00
ИнтерНе начат
Байер
22:00
ПСЖНе начат
Ньюкасл
22:00
БенфикаНе начат
Копенгаген
22:00
Боруссия ДНе начат
Вильярреал
22:00
Манчестер СитиНе начат
ПСВ
22:00
НаполиНе начат

Радимов: не понимаю, как можно было отдать Пруцева

Бывший футболист "Зенита" и ЦСКА Владислав Радимов прокомментировал игру полузащитника Данилы Пруцева, находящегося в аренде в "Локомотиве".
Фото: ФК "Локомотив" Москва
"Хочу сказать о том, как здорово пришёлся ко двору в "Локомотиве" Пруцев. Классно смотрится, здорово играет в составе. Вопрос к "Спартаку" - как можно было его отдать? Кто принял такое решение - отдать игрока сборной прямому конкуренту? Хотя сложно требовать логических объяснений от людей, которые продлили контракт со Станковичем после прошлого сезона", - сказал Радимов в интервью "РБ Спорт".

В этом сезоне Данил Пруцев провел шесть матчей за "Локомотиве" в Российской Премьер-Лиге, отметился одним забитым мячом и отдал две голевые передачи. В августе игрок перешёл в аренду в "Локомотив" до конца текущего сезона. Права на игрока по-прежнему принадлежат "Спартаку", контракт с которым истекает в июне 2028 года.

Напомним, что "железнодорожники" после 12 туров чемпионата России лидируют в турнирной таблице с 26 очками, а "Спартак" располагается на шестом месте, имея в своём активе 19 баллов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится