"Хочу сказать о том, как здорово пришёлся ко двору в "Локомотиве" Пруцев. Классно смотрится, здорово играет в составе. Вопрос к "Спартаку" - как можно было его отдать? Кто принял такое решение - отдать игрока сборной прямому конкуренту? Хотя сложно требовать логических объяснений от людей, которые продлили контракт со Станковичем после прошлого сезона", - сказал Радимов в интервью "РБ Спорт".
В этом сезоне Данил Пруцев провел шесть матчей за "Локомотиве" в Российской Премьер-Лиге, отметился одним забитым мячом и отдал две голевые передачи. В августе игрок перешёл в аренду в "Локомотив" до конца текущего сезона. Права на игрока по-прежнему принадлежат "Спартаку", контракт с которым истекает в июне 2028 года.
Напомним, что "железнодорожники" после 12 туров чемпионата России лидируют в турнирной таблице с 26 очками, а "Спартак" располагается на шестом месте, имея в своём активе 19 баллов.
Радимов: не понимаю, как можно было отдать Пруцева
Бывший футболист "Зенита" и ЦСКА Владислав Радимов прокомментировал игру полузащитника Данилы Пруцева, находящегося в аренде в "Локомотиве".
Фото: ФК "Локомотив" Москва